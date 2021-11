Ufficiale, Pioli rinnova fino al 2023: "Ambiziosi per costruire qualcosa di importante" 

IL PROLUNGAMENTO

Il tecnico rossonero ha firmato il contratto in mattinata nella sede rossonera

Stefano Pioli e il Milan assieme sino almeno al 2023, con una opzione per estendere il nuovo accordo per una ulteriore stagione. Le parti hanno raggiunto l'intesa nelle scorse settimane e questa mattina l'accordo è stato ufficialmente ratificato: il tecnico rossonero ha firmato il nuovo contratto alla presenza di tutta il management rossonero. Secondo quanto è trapelato Pioli percepirà 3,5 milioni di euro a stagione che con i bonus potrebbero salire fino a quattro.

Dopo la firma, Pioli ha rilasciato un'intervista a Milan Tv partendo dalla soddisfazione per la partita di Madrid: "E' una bellissima vittoria, ma speriamo ce ne siano tante altre perché siamo molto ambiziosi". L'allenatore rossonero ha poi parlato del modo in cui prepara le varie gare: "Le preparo curando tutti i dettagli con la squadra, anche fino a pochi minuti prima della gara. Voglio capire soprattutto come stanno i giocatori a livello mentale. L'unico rituale prima della partita è il caffè, almeno riesco a rilassarmi qualche minuto prima della partita. Studio tutto, sono molto curioso. Prima di proporre qualcosa ai giocatori devi studiarlo bene e crederci". Sul coro dei tifosi ha aggiunto: "E' una sensazione bellissima, è sempre una grande emozione. Spero di saltare presto con loro. Quel coro è nato l'anno scorso sul pullman con la squadra in maniera spontanea, i tifosi lo hanno ripreso".

La soddisfazione per il rinnovo è evidente. Sono passati meno di due anni dall'onta dei cinque gol subiti a Bergamo che sembravano aver accompagnato alla porta il tecnico parmigiano dopo poche settimane al Milan, così come ormai è un ricordo l'ombra di Rangnick che per tutta la seconda parte di stagione 2019/20 accompagnò Pioli e il Milan.

Ora la squadra rossonera è tornata in Champions League e a competere ad alti livelli in campionato, come ricorda il primato in classifica in condivisione con il Napoli, il tutto facendo crescere giocatori giovani e interessanti, aspettati con pazienza come Leao, ma anche Calabria e Saelemaekers, incassando senza barcollare troppo addii pesanti come Donnarumma e Calhanoglu solo nell'ultima estate.

Una crescita nel gioco, nella consapevolezza e nei risultati che ha convinto il Milan a premiare Pioli rinnovandogli il contratto in scadenza a giugno 2022 quasi raddoppiandone l'ingaggio e lasciandosi aperta la possibilità di allungare il sodalizio fino al 2024.