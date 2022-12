Milan, si lavora per il rinnovo di Leao: fissata la data dell'incontro

MANOVRE ROSSONERE

Il club rossonero sarebbe pronto a offrire 7 milioni al portoghese, che diventerebbe il più pagato della rosa

In attesa che il campionato riparta il 4 gennaio contro la Salernitana, a Casa Milan questi sono giorni di lavoro intenso alla voce rinnovi di contratto. Dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi con Enzo Raiola, procuratore di Bennacer, la priorità per Maldini e Massara è il prolungamento di Rafa Leao, in scadenza nel 2024. Secondo Il Corriere della Sera, l'incontro tra la dirigenza rossonera e l'entourage del portoghese sarebbe stato fissato a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo e il Milan dovrebbe presentare un'offerta da 7 milioni netti a stagione, che farebbe di Leao il calciatore più pagato della rosa.

Stando a quanto si legge, da entrambi le parti filtrerebbe una certa fiducia figlia dell'effettiva forte volontà del giocatore di voler rimanere nella Milano rossonera, ma non bisogna dimenticare che Leao piace a molte big, soprattutto in Premier, al momento continua ad esserci distanza e sulla sua testa pende anche una multa milionaria (19 milioni con gli interessi) da dover pagare allo Sporting Lisbona.

Per questo è già stata fissata la data per il prossimo summit con il suo avvocato, Ted Dimvula, che servirà a ribadire le posizioni delle parti e, se possibile, a provare a cucire il gap che oggi comunque esiste nonostante i messaggi d'amore anche a mezzo social del giocatore per il Milan.

