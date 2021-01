Milan, lavori in corso: settimana cruciale per Simakan e Meitè

MANOVRE ROSSONERE

Settimana cruciale per il mercato del Milan, a caccia di rinforzi per far fronte ai tanti infortuni che stanno condizionando le scelte di mister Pioli. Saltato l'arrivo di Koné, ora le attenzione rossonere sono concentrate tutte su Mohamed Simakan, obiettivo individuato da tempo. Per il francese Maldini & Co. sono arrivati a offrire 14 mln più 3 di bonus allo Strasburgo e la cessione in prestito di Leo Duarte al Basaksehir sembra essere proprio la mossa giusta per anticipare la chiusura dell'affare e il passaggio in rossonero del giocatore. Getty Images

Ma Simakan non è l'unico osservato speciale dei dirigenti rossoneri. Nel frattempo, per puntellare la mediana, a Milanello continuano infatti spedite anche le trattative per arrivare a Soualiho Meitè. Il centrocampista del Torino piace molto a Pioli e in questi giorni si stanno intensificando i contatti con l'entourage del giocatore e il club granata per portare a termine il trasferimento. Un'operazione che, una volta raggiunto l'accordo tra tutte le parti interessate, potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Per quanto riguarda infine l'importante capitolo rinnovi, tra domani e mercoledì i dirigenti milanisti dovrebbero incontrare il procuratore di Hakan Calhanoglu per fare il punto della situazione e proseguire i colloqui per raggiungere un'intesa sul prolungamento del contratto.