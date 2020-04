Milan, l'agente di Thiago Silva fa sognare i tifosi: "Ritorno? Tutto è possibile"

"Nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo aspettare cosa accadrà a causa della pandemia". Con una semplice frase Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, esalta i tifosi del Milan: il difensore brasiliano è in scadenza di contratto con il Psg, difficilmente rinnoverà e starebbe valutando un ritorno a Milano: "Lui ha una grande ammirazione per il Milan, sono stati gli anni che hanno segnato la sua carriera. Sa del grande affetto dei tifosi” le parole del suo agente. 'Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano' amava ripetere Adriano Galliani, ex ad rossonero, ma in questo caso il ritorno sembra molto difficile soprattutto a causa del ricco ingaggio del brasiliano, che le casse rossonere difficilmente potrebbero sostenere vista la nuova politica imposta dalla proprietà Elliott.