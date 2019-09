Milan, l'agente di Taison: "Rifiutata la prima proposta dei rossoneri, ne stiamo aspettando un'altra" 

Anche il Milan starebbe seguendo Taison Barcellos Freda, meglio noto come Taison. Questo stando alle parole pronunciate dall'agente del brasiliano, Diego Dornellese, a Globo Esporte. "La prima proposta fatta dai rossoneri non è stata accettata, ne aspettiamo una nuova", ha rivelato il procuratore. L'ala è legata allo Shakthar Donetsk fino al 2021 e ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Il club ucraino non vuole fare sconti e pertanto è davvero difficile che la trattativa vada in porto (il costo dell'operazione ha frenato pure la Roma), considerata poi l'età dello stesso Taison (31 anni). Serie A, Milan-Brescia 1-0: gli highlights

Certo è che il Milan proverà nelle ultime ore di mercato (la chiusura è fissata per domani alle 22) a completare il reparto offensivo con un colpo in extremis. Ieri abbiamo scritto delle opzioni sul tavolo, Brahim Diaz ed Everton, oltre alla pista Correa. Il direttore tecnico Paolo Maldini, prima del match con il Brescia, non si è sbilanciato sulla trattativa con l'Atletico per l'argentino ("Vedremo cosa riusciremo a fare") ma le ultime indiscrezioni confermano che i colchoneros non scendono dalla richiesta di 50 milioni. Troppi per il club di via Aldo Rossi: solo il domino scatenato eventualmente dall'ipotesi Icardi-Valencia (con Rodrigo alla corte di Simeone) farebbe forse ammorbidire la società biancorossa. Vedi anche Milan Milan, Piatek bocciato da Giampaolo e ancora senza gol. Ma un segnale l'ha dato