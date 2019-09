Inter-Icardi, rush finale: Atletico, Barcellona, Psg e Valencia sperano

LO SCENARIO

La telenovela finirà presto perché lo impongono le regole: alle 22 di lunedì 2 settembre si saprà se Mauro Icardi trascorrerà almeno i prossimi quattro mesi all'Inter o troverà un'altra squadra nella quale rilanciarsi. Al momento l'ipotesi più probabile è che l'attaccante argentino non lasci Milano tenendo fede a quanto fatto fino ad oggi, con il rifiuto di tutte le offerte arrivate, e alla richiesta di reintegro portata avanti tramite vie legali. Inter-Icardi: è guerra!

Pochi giorni fa Beppe Marotta si è detto ottimista , convinto che entro la deadline del mercato si possa trovare una soluzione che accontenti tutti: la società è disposto a cederlo in prestito, a patto che il giocatore rinnovi il contratto in scadenza nel 2021, Icardi si è rifiutato di prolungare l'accordo con i nerazzurri. In ogni caso si continua a trattare e, dopo il no al Monaco, restano in piedi quattro possibilità, seppur minime.