Milan, offerto James Rodriguez: affare possibile se partisse Leao

MANOVRE ROSSONERE

Intanto Bakayoko sogna il ritorno in rossonero ma al momento il club ha altre priorità

Dopo l'epilogo della vicenda Calhanoglu, il Milan è alla ricerca di un giocatore sulla trequarti offensiva e la situazione non solo impegna il duo Maldini-Massara ma stuzzica anche la fantasia dei vari procuratori. Se infatti i nomi al momento più caldi sono quelli di Ceballos, Zaccagni e Ziyech (di cui abbiamo parlato ieri), dalla Colombia arriva una nuova idea: James Rodriguez. Il giocatore, scottato dall'addio del suo grande sponsor Ancelotti, vorrebbe lasciare l'Everton tanto che il suo agente Jorge Mendes lo ha proposto a rossoneri, Napoli e Atletico Madrid. Getty Images

La notizia, lanciata dal portale colombiano Winsportsonline, trova riscontri anche in Italia anche se un profilo come quello di James, 30 anni a luglio, merita qualche riflessione dal punto di vista economico. Detto che Mendes ha fatto sapere di essere ottimista sul costo del cartellino, l'Everton chiederebbe una cifra vicina ai 15 milioni, resta il muro dei 9 milioni di euro netti a stagione guadagnati dal giocatore. Servirebbe quantomeno la spalmatura del contratto e, ma questo discorso è valido per qualsiasi colpo di livello in casa Milan, la cessione di Rafael Leao, tra l'altro gestito dallo stesso Mendes.

Il nome di Tiémoué Bakayoko, invece, è tutt'altro che una novità, visto che nella stagione 20118/19 aveva giocato 42 partite in rossonero. Il centrocampista francese è reduce da una stagione non del tutto positiva col Napoli, che ha deciso di non riscattarlo: vorrebbe tornare e lo ha fatto sapere al Milan, il Chelsea proprietario del cartellino non oppone resistenza ma chiede almeno 15 milioni di euro per il cartellino. Al momento le priorità per Maldini e Massara sono altre, se ne potrà riparlare eventualmente più avanti, anche per ammorbidire le richieste dei Blues, già intransigenti nel caso del riscatto di Tomori.