Borussia Dortmund: ufficiale Guirassy, ha firmato fino al 2028

MILAN

L'attaccante franco-guineano ha superato le visite mediche. Ora strada spianata per Fullkrug al Milan

© Borussia Dortmund Serhou Guirassy è ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il club tedesco ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo per i 17.5 milioni di clausola rescissoria dallo Stoccarda dell'attaccante di 28 anni, ex obiettivo del Milan, che in un primo momento non aveva superato la visite mediche e per il quale c'è stato bisogno di un approfondimento che ha scongiurato il rischio operazione. L'arrivo del bomber franco-guineano è anche una buona notizia per il Milan, visto che i gialloneri devono sfoltire l'attacco e sarà più agevole chiudere la trattativa per Niclas Fullkrug.

Le strade del Milan e di Guirassy hanno viaggiato per mesi su binari che non si sono mai incrociato e così la grande sorpresa della passata Bundesliga ha scelto altri lidi. Indirettamente, però, la sua decisione potrebbe avvantaggiare anche il Milan che, dopo Morata, sogna un altro numero 9, Fullkrug. Il tedesco, fortissimo di testa, ha altre caratteristiche rispetto allo spagnolo e tornerebbe utile per scardinare le difese più arcigne. Il suo sì al Milan è già arrivato e ora Guirassy potrebbe velocizzare un'operazione che farebbe contente tutte le parti in causa.

IL COMUNICATO DEL BORUSSIA DORTMUND

"Il Borussia Dortmund, club della Bundesliga, sta rafforzando il proprio reparto d'attacco. Oggi, giovedì, Serhou Guirassy (28) ha firmato un contratto di lavoro valido fino al 30 giugno 2028. L'attaccante della Guinea, nato ad Arles, in Francia, si unisce al BVB dal VfB Stuttgart. Qualche giorno fa, Guirassy si è sottoposto a un ulteriore esame medico da parte di uno specialista. Questo ha rivelato che l'infortunio subito in una partita internazionale dopo la fine della stagione non comporterà un'operazione. Guirassy si sottoporrà ora a un programma di recupero individuale per alcune settimane e, secondo la valutazione dei medici, sarà in grado di agire in estate. Guirassy, trasferitosi in Germania dallo Stade Rennes nell'estate del 2022, nella scorsa stagione è stato il capocannoniere della Bundesliga dietro a Harry Kane del Monaco, andando a segno 28 volte in 28 partite e attirando l'interesse di molti top club europei".

Vedi anche Milan Il Milan raddoppia: dopo Morata, parte l'assalto a Fullkrug