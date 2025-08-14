Leoni vola in Premier, Slot lo aspetta a Liverpool: "È fatta"

© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
Il 18enne centrale in queste ore si sta imbarcando su un volo per l'Inghilterra: il suo nuovo allenatore lo aspetta
Dalla Primavera con il Padova alla Premier League ad Anfield: in due anni e mezzo il sogno di Giovanni Leoni ha preso forma. Il giovane centrale italiano proprio in queste ore si è imbarcato su un volo in direzione Liverpool: in giornata, o al massimo domani, venerdì 15 agosto, completerà l'iter burocratico per diventare ufficialmente un nuovo calciatore Reds. Ormai mancano solo le formalità: visite mediche e firma sul contratto. Al Parma andranno 35 milioni, bonus inclusi, più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.
L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha confermato l'esito positivo della trattativa. "I club hanno raggiunto un accordo, ma non ha ancora firmato per noi", ha spiegato Slot, "quando firmerà potrò entrare più nei dettagli". Leoni avrà la possibilità di confrontarsi con il campionato più competitivo al mondo, la Premier League, crescendo e studiando all'ombra di un totem del ruolo come Virgil Van Dijk. Esclusa la possibilità di rimanere un anno in prestito al Tardini per avere continuità: il Liverpool vuole subito tastare con mano il talento dell'ex Parma, che sarà utile da subito per allungare le rotazioni in un reparto in cui Slot ha giocatori contati.
I Reds infatti, che rischiano di perdere Konaté (è in scadenza nel 2026, il Real Madrid lo ha nel mirino) e non possono contare su Joao Gomez (al momento non si hanno certezze sul suo recupero), potrebbero acquistare almeno un altro centrale di difesa. Centrale che difficilmente sarà Marc Guéhi, in forza al Crystal Palace, di cui Slot ha parlato così: "È capitano della squadra contro cui purtroppo abbiamo perso domenica sera", ha osservato, riferendosi alla sconfitta nel Community Shield subita dal Crystal Palace. "Se volete parlare di lui, dovreste andare al Palace e da (l'allenatore Oliver) Glasner e chiedere la sua opinione", ha chiosato in conferenza stampa alla vigilia della prima partita della nuova stagione di Premier contro il Bournemouth. I londinesi non hanno raggiunto l'intesa con il Liverpool e sono disposti a perdere il centrale a parametro zero nell'estate del 2026. In attesa del prossimo investimento in un'estate che ha visto i Reds assoluti protagonisti sul mercato (oltre 300 i milioni spesi), Slot si prepara ad accogliere Leoni, considerato in Italia uno dei migliori prospetti della difesa.
