Milan, il Watford dice no: Deulofeu non tornerà

29/01/2019

Sembra tramontare definitivamente l'idea del Milan di riportare Gerard Deulofeu a San Siro. Leonardo e Maldini stavano trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la richiesta del Watford era invece una cessione a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro ma il no definitivo è arrivato per bocca di Javi Gracia. Il tecnico degli inglesi considera lo spagnolo un titolare inamovibile e perciò incedibile.