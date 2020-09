Milan, il Saint-Étienne spara alto per Fofana: si lavora per Tomiyasu

MANOVRE ROSSONERE

Giorni caldi per il mercato del Milan. In uscita e in entrata. Dopo aver "piazzato" Lucas Paquetà, per i rossoneri è infatti partita la caccia a un centrale difensivo. Wesley Fofana resta la prima scelta di Maldini & Co. per rinforzare il reparto, ma il Saint-Étienne ha sparato alto, chiedendo 40 milioni di euro per il cartellino del difensore. Cifra decisamente fuori dalla portata dei rossoneri, che a queste condizioni non continueranno a trattare il giocatore indipendentemente dalla formula dell'operazione.

Dunque sotto con le alternative, col Milan impegnato a sondare il mercato alla ricerca di opzioni interessanti sia sotto il profilo tecnico-tattico, sia sotto l'aspetto economico. E proprio in questa direzione negli ultimi giorni sembrerebbe puntare la pista che porta a Takehiro Tomiyasu. Il giapponese piace ai rossoneri. Un po' perché per la sua duttilità (può giocare sia centrale che esterno), un po' per il costo dell'operazione, sicuramente più alla portata rispetto a quella per arrivare a Wesley Fofana. Per il giapponese al momento la richiesta del Bologna è di 25 milioni di euro, ma in casa Milan sono convinti di poter trattare il prezzo e di riuscire eventualmente a raggiungere un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Soluzione che, con un piccolo sconto, accontenterebbe un po' tutti.

Ma non è tutto qui. Se dovessero salatare tutte le trattative in corso per regalare a Pioli un altro centrale, i rossoneri avrebbero comunque pronta anche un'opzione low cost da piazzare all'ultimo: Matija Nastasic. Tra il serbo e il Milan ci sarebbe già un'intesa di massima sull'ingaggio e l'eventuale trasferimento si potrebbe completare molto rapidamente anche in extremis.