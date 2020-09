Milan, Paquetà va al Lione. Ora caccia a Fofana

manovre rossonere

Lucas Paquetà è quasi un giocatore dell'Olympique Lione. In dirittura d'arrivo la trattativa col Milan, che dopo aver rifiutato un prestito con diritto di riscatto venderà il giocatore al club francese a titolo definitivo per 20 milioni di euro con percentuale su una futura rivendita per arrivare ai 25 necessari per non generare una minusvalenza. Il tesoretto poi verrà girato su nuovi rinforzi per Pioli: innanzitutto un difensore centrale, il nome più caldo porta a Fofana del Saint-Etienne, ma non è da escludere un ulteriore movimento sul fronte offensivo.

Nelle fasi iniziali della trattativa il Lione si era fatto avanti per il calciatore sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente da Maldini e Massara, decisi ad accettare solo una formula che prevedesse l'obbligo di riscatto. L'unica vera pretendente è sempre stata la squadra allenata da Rudi Garcia, che non ha mai nascosto il gradimento per le caratteristiche tecniche di Paquetà, pagato comprato dal Milan nel 2019 per una cifra di 35 milioni di euro.

Da qui al 5 ottobre però in casa rossonera si attendono nuovi ingressi. Innanzitutto nel reparto difensivo: continua a piacere Wesley, ieri prima offerta con diritto di riscatto sui 20-25 milioni come richiesto dal Saint-Etienne. Dalla Francia, però, avvertono: c'è anche il Leicester.

Se il centrale 19enne dovesse arrivare in prestito con diritto, il Milan avrebbe poi ulteriore margine per un ultimo grande colpo: e allora attenzione alla situazione di Federico Chiesa, per il quale si potrebbe replicare l'operazione Tonali con un prestito oneroso da 10 milioni di euro, più diritto di riscatto a 35 e ulteriori 10 milioni di bonus.