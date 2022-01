Milan, il momento dei rinnovi: tutto fatto con Theo, poi Leao e Bennacer

MANOVRE ROSSONERE

L'annuncio del prolungamento del terzino francese è atteso dopo la chiusura del mercato, sempre più lontani invece Kessie e Romagnoli

Mentre Juventus e Inter accolgono i loro nuovi colpi, a due giorni dalla chiusura il calciomercato invernale del Milan sembra praticamente chiuso e il club rossonero si concentra sui rinnovi di contratto, pronto a calare un tris d'assi. Tutto fatto per il prolungamento di Theo Hernandez, per cui la firma sembra davvero vicina: il francese è pronto a legarsi al Diavolo fino al 30 giugno 2026 con opzione per il quinto anno e il suo stipendio passerà da 1,5 a 4 milioni annui più bonus. L'annuncio è atteso dopo la fine del mercato, poi toccherà anche a Ismael Bennacer e Rafa Leao, sbarcati in rossonero proprio insieme a Theo nell’estate del 2019. Getty Images

La formula per il centrocampista algerino e l'attaccante portoghese sarà la stessa di quella studiata per Hernandez, prolungamento fino al 2026 e stipendio da 4 milioni più bonus, e stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport i discorsi sarebbero ben avviati per entrambi, che hanno sempre ribadito di trovarsi molto bene in rossonero.

Con la probabile partenza in estate di Kessie, su cui ci sono gli occhi di tutte le big d'Europa Inter e Juve comprese, il ruolo di Bennacer sarà sempre più centrale nei prossimi anni e il suo rinnovo non sembra in discussione: ci sarà però da discutere della possibilità di reinserire o meno la clausola rescissoria (quella precedente era di 50 milioni).

Discorso simile anche per Leao, per il cui prolungamento sarebbe previsto a breve un incontro con il suo agente, Jorge Mendes, con cui i rossoneri vorrebbero anche riprendere i discorsi per Renato Sanches, in uscita dal Lille e individuato da tempo come l'erede designato di Kessie.

Se il rinnovo di capitan futuro Theo Hernandez è ormai a un passo, lo stesso non si può certo dire per quello dell'attuale capitano, Alessio Romagnoli, in scadenza a giugno come Kessie: dopo l’offerta al ribasso del Milan rispetto ai 6 milioni guadagnati attualmente dal giocatore, non sono ancora arrivati segnali.

