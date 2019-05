Milan, il giorno degli addii: dopo Gattuso tocca a Leonardo. Maldini in sede Giornata caldissima: anche il direttore sviluppo strategico potrebbe lasciare il club IL LIVE Facebook

28/05/2019

Tempo reale

Un martedì che passerà alla storia per i colori rossoneri. Il giorno degli addii, dell'ennesima rivoluzione, questa volta targata Ivan Gazidis. Il Milan cambia e quello che verrà non sarà più il Milan dei milanisti, quello che era stato delineato solo un anno ed è ora naufragato nella mancata qualificazione alla Champions. Dopo le dimissioni annunciate da Rino Gattuso adesso toccherà anche a Leonardo, con Paolo Maldini pronto ad accodarsi. Casa Milan, dunque, crocevia di incontri e separazioni.

SI RAFFREDDA L'IPOTESI CAMPOS? Fonti vicine al Milan consigliano di raffreddare la pista che porta a Luis Campos come nuovo ds. In realtà il dirigente del Lille avrebbe lavorato come consulente esterno quindi un nuovo ds va comunque cercato.

SCHIARITA SUL FRONTE MALDINI Gli addii di Gattuso e Leonardo potrebbero essere i soli: la situazione attorno a Paolo Maldini sembra essersi schiarita. L'intenzione della bandiera rossonera è quella di restare e alla stessa Elliott fa comodo un punto di riferimento come l'ex capitano. Se ne saprà di più dopo l'incontro con Gazidis ma, a meno che non gli venga prospettato un ruolo di sola facciata, è molto probabile che Maldini continui l'avventura al Milan.

PAOLO MALDINI IN SEDE Il direttore sviluppo strategico del Milan Paolo Maldini è arrivato a Casa Milan in tarda mattinata (10.55). Anche l’ex capitano è in procinto di lasciare il rossonero dopo una sola stagione da dirigente, seguendo così la strada scelta da Leonardo e Gattuso. In questo momento è a colloquio con l'ad Ivan Gazidis. Ha invece lasciato la sede il presidente Paolo Scaroni.

NEL POMERIGGIO L'ADDIO UFFICIALE DI GATTUSO E LEONARDO Dopo l'annuncio dato dallo stesso Gattuso ora si attende solo l'ufficialità. Nel pomeriggio l'ormai ex tecnico del Milan è atteso in sede per per firmare la risoluzione del contratto. In giornata arriverà anche l'addio ufficiale da parte del dt Leonardo.



AI SALUTI ANCHE BAKAYOKO Non solo Gattuso, Leonardo e (forse) Maldini, a salutare il Milan è anche Tiemoué Bakayoko, il cui riscatto dal Chelsea senza i proventi della Champions è di fatto impossibile. Il centrocampista francese ha salutato i tifosi rossoneri con un lungo messaggio postato su Instagram.

