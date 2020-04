Milan: il Benfica su Paquetà, Florentino Luis la chiave

MILAN

Il Benfica fa sul serio per Paquetà. Lo riferiscono fonti brasiliane vicine al calciatore, che dal canto suo starebbe riflettendo sulla proposta del club portoghese, anche se prima vorrebbe capire gli sviluppi della situazione societaria del Milan. Anche a Lisbona confermano il forte interesse per il brasiliano da parte del Benfica, che tuttavia non è disposto a pagare i 28 milioni di euro chiesti dal club rossonero.

Ecco allora che il Benfica sarebbe pronto a inserire nella trattativa per arrivare a Paquetà il centrocampista Florentino Luis, classe 1999, uno dei tanti gioielli del vivaio 'encarnado', in panchina da novembre per contrasti con il club sul fronte contrattuale, con un accordo fino al 2024 e una clausola da oltre 100 milioni di euro. Il Milan lo segue da tempo: lo aveva già sondato la scorsa estate e aveva fatto un altro tentativo a gennaio, quando, dal Portogallo, era rimbalzata la notizia di una proposta avanzata al Benfica di prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Rispedita al mittente. Ora il Benfica potrebbe decidere di sedersi a un tavolo per un possibile scambio in estate.