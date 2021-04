Milan, Ibrahimovic verso il rinnovo: si discute di bonus e premi

MERCATO

L'attaccante svedese sarebbe a un passo dalla firma per prolungare la sua storia in rossonero di un altro anno

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic avanti insieme per un altro anno, il rinnovo di contratto sarebbe a un passo. Lo scrive Milannews, secondo cui nelle ultime settimane il bomber svedese avrebbe trattato il rinnovo annuale con la dirigenza rossonera fino ad arrivare ad un accordo. Per il prolungamento di un anno della storia di Ibra in rossonero mancherebbero solo gli ultimi dettagli da limare, su bonus e premi legati agli obiettivi individuali, e l’annuncio sarebbe addirittura imminente.

Il Milan avrebbe dunque approfittato delle ultime settimane per intensificare i contatti con Mino Raiola e discutere del prolungamento dello svedese. La società e il procuratore avrebbero poi raggiunto un accordo di massima (a una cifra leggermente più bassa nella parte fissa, 6.5 milioni di euro, ma che in caso di piazzamento Champions League tornerà a toccare gli attuali 7 con un bonus da 500.000 euro), che se confermato sarebbe un segnale molto importante di continuità per il club rossonero e anche una gratificazione per l'attaccante, che a quasi 40 anni ha dimostrato di poter essere ancora determinante a certi livelli meritandosi la conferma sul campo.

Il Milan e Ibra avanti insieme un altro anno, con il sogno di giocare la prossima Champions League.

