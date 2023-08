Milan: Ekitike non si sblocca, il Porto non molla Taremi

MANOVRE ROSSONERE

La lista di punte in casa rossonera è lunga: tutt'altro che da escludere la permanenza di Colombo

Sono giorni caldi in casa Milan tra campo e mercato. Domani i rossoneri dovranno vedersela col Torino a San Siro con un occhio al mercato: Pioli ha chiesto chiaramente una punta, e Furlani sta cercando di accontentarlo. I nomi nella lista sono tanti, verranno valutate tutte l'opportunità: la decisione verrà presa esclusivamente negli ultimi giorni di mercato. Il profilo che piace di più è quello di Hugo Ekitike, ma le resistenze del Psg sono costanti: i parigini non vogliono cederlo in prestito. Ad osservare il tutto Lorenzo Colombo, attualmente la terza punta centrale sulla carta alle spalle di Giroud e Okafor.

Colombo appunto, e pure il Monza come ammesso dallo stesso Adriano Galliani: i brianzoli vogliono l'ex Lecce, ma tutto dipenderà dai rossoneri. Che stanno sondando il mercato ma non prenderanno un calciatore tanto per fare numero: il possibile acquisto dovrà realmente portare dei miglioramenti, altrimenti si darà fiducia al giovane Colombo. Il grande vincolo di Moncada è legato al budget: senza cessioni remunerative in questi ultimi giorni di mercato difficile condurre un'operazione a titolo definitivo. Da qui la necessità, per ora, di muoversi esclusivamente in prestito: Ekitike è il preferito, ma i parigini non sono disposti, per ora, a lasciarlo andare via in prestito. A influire le sirene della Premier League (in particolare il West Ham): Al-Khelaifi spera di incassare i denari provenienti dall'Inghilterra.

Resiste sempre l'idea Armando Broja del Chelsea: l'albanese, in ripresa dopo un lungo infortunio, è bloccato dai Blues: i londinesi vogliono prima ingaggiare un nuovo attaccante e solo successivamente valutare una sua uscita. Taremi invece, rilanciato ieri dal Portogallo, resta una soluzione difficile: il Porto non abbassa il prezzo (i lusitani vogliono almeno 15 milioni di euro) e predilige esclusivamente una cessione a titolo definitivo. La sensazione è che ci sono altri nomi in ballo: la decisione definitiva arriverà all'ultimo secondo.