Monza, Galliani: "Vogliamo Colombo, dipende dal Milan. Miretti ci piace"

Un centrocampista e un attaccante. Sono questi i due obiettivi del Monza in questi ultimi due giorni del mercato. Lo ha rivelato lo stesso Adriano Galliani a Monza News: "Cerchiamo una punta e non due per completare il reparto - ha ammesso l'ad del club brianzolo -. I nomi? Vogliamo Lorenzo Colombo del Milan, è lui l'obiettivo principale. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi. La formula non l'abbiamo ancora discussa".