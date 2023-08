Milan, Hjulmand se parte Krunic ma offerta troppo bassa del Fenerbahce

MANOVRE ROSSONERE

I turchi mettono sul piatto al massimo 5 milioni di euro, i rossoneri ne chiedono 10-15. Il danese del Lecce prima alternativa

© Getty Images Rade Krunic flirta e apre al Fenerbahce, ma c'è ancora un ampia forbice tra l'offerta dei turchi (massimo 5 milioni di euro) e la richiesta del Milan, che vuole almeno 10-15 milioni per privarsi del regista, l'unico fino al rientro di Bennacer. Il centrocampista bosniaco avrebbe già detto sì alla ricca offerta turca. Nel frattempo il Milan valuta anche le alternative in caso di partenza dell'ex Empoli, e torna di moda l'interesse per Morten Hjulmand dal Lecce: i contatti con i salentini sono recenti, per il giocatore chiedono 20 milioni.

Krunic è allettato dalla proposta economica del Fenerbahce, ma la distanza tra i club è al momento enorme. Per questo motivo è anche possibile che si arrivi a un ritocco dell'ingaggio con prolungamento del contratto, a oggi fermo al 2025 come scadenza. L'alta richiesta del Milan è dovuta anche alla centralità del progetto di Krunic: tanto nella stagione passata quanto in questo pre campionato, il giocatore è stato fondamentale nell’ultimo anno e mezzo per gli equilibri della squadra di Pioli.

L'affare Krunic potrebbe anche aprire una strada fin qui inesplorata. Quella che porta all'atalantino Koopmeiners, che piace anche al Napoli. Non si tratta ancora di una trattativa, ma è un discorso che potrebbe svilupparsi molto bene nei prossimi giorni.

