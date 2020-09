Milan, Hauge ha detto sì: ora sì chiude con il Bodo/Glimt

COLPO MILAN

Ci siamo: Jens Petter Hauge è un passo da diventare un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante norvegese, che ha stregato i rossoneri in Europa League, ha dato il suo ok al trasferimento immediato a Milano e ora non resta che chiudere con il Bodo/Glimt. Maldini e Massara sono in contatto continuo con la Norvegia perché c'è da battere la concorrenza di Lipsa e Manchester United. Ballano due milioni tra richiesta (sei) e offerta (quattro): distanza facilmente colmabile con l'inserimento di alcuni bonus. Pioli potrebbe avere la stellina norvegese già a disposizione per lo Spezia.

Una risposta è attesa nelle prossime ore e anche l'agente del giocatore Atta Aneke aspetta la fumata bianco nel capoluogo lombardo.

PER LA DIFESA SPUNTA TOMIYASU, IL BOLOGNA APRE

Il Milan sta cercando anche un difensore e il nome nuovo è quello di Takehiro Tomiyasu del Bologna. Il giapponese è reduce da un buon campionato e il ds rossoblù Bigon ha aperto alla cessione: "Lo stesso discorso vale anche per altri giocatori, non vorremmo procedere alle vendite perché puntiamo sul crescere ma se dovessero arrivare delle offerte clamorose sarà difficile dire di no".