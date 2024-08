Milan, Furlani: "Kalulu, Pobega e Adli hanno richieste, possono andare. Vigili fino al gong

© Getty Images

"Kalulu, Pobega e Adli? Tutti e tre sono molto bravi, hanno varie richieste, se staranno con noi saremo contenti, se preferiscono andare via li accontenteremo". Lo ha detto l'ad del Milan Giorgio Furlani nel prepartita di Milan-Torino. A proposito delle sirene arabe nei confronti di Bennacer: "È un giocatore molto forte e parte del nostro progetto, chissà cosa porterà il mercato nei prossimi quindici giorni, ma non è nel nostro stile spingere via i calciatori". E ancora: "Finché la campanella del mercato non darà il gong, noi siamo pronti, vigili e attivi sulle opportunità. Ma non abbiamo urgenza, abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare".