Milan, Ibra: "Siamo al giorno 6 su 7, il mercato finisce quando lo dico io"

Il mercato rossonero

Lo svedese al fianco di Fofana nel corso della presentazione: "I rinnovi di Theo e Maignan? Si risolvono in un minuto"

© italyphotopress Così come accaduto con Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, anche nel giorno della presentazione di Fofana c'è Zlatan Ibrahimovic. ll senior advisor di RedBird, dunque, è sempre stato presente al fianco dei nuovi arrivati. E lo svedese parla proprio di mercato: "Siamo al giorno sei di sette della costruzione del Milan. Poi il mercato finisce quando lo dico io". Un accenno ai rinnovi di Theo Hernandez e Maignan: "Si risolvono in un minuto", ha detto Ibra.

Nei tredici giorni di mercato che rimangono, i tifosi si aspettano novità e Ibra strizza loro l'occhio anche se in realtà sull'argomento si esprime con chiarezza: "Non abbiamo bisogno di portare altri giocatori, perché con questi quattro acquisti abbiamo due giocatori per ruolo, abbiamo Milan Futuro con tanti talenti e poi non abbiamo necessità di vendere qualcuno perché ci sono tante partite.I nostri quattro acquisti erano le nostre priorità ancor prima dell'arrivo di Fonseca".

Sulla scelta di Fofana, Ibra spiega: "Abbiamo cercato un centrocampista che tenga la squadra in equilibrio. E' un giocatore completo, che sa spaccare le linee, che può fare gol. E' stata una delle trattative più lunghe, ma adesso quello che conta è che lui sia qui. La squadra è completa, siamo molto contenti e gli dò il benvenuto al Milan".

Per quanto riguarda un altro francese, Koné, Ibra non si sbilancia: "Lo stiamo seguendo, ha fatto le Olimpiadi ed è cresciuto tanto, poi vediamo cosa abbiamo nella nostra testa. Ma si, lo stiamo seguendo. Con Fofana si chiude un po' di spazio per lui, ma vediamo. Manca solo un giorno in cui stiamo creando questo nuovo mondo del Milan".

Un pensiero è andato anche a due top player rossoneri, che a un certo punto sembravano in partenza e che invece sono rimasti e, a sentire Ibra, resteranno ancora a lungo: "Con Theo Hernandez e Maignan stiamo parlando. E' tutto sotto controllo, è tutto ok. Noi sappiamo cosa vogliamo da loro e loro sanno cosa vogliono da noi. Si risolve tutto in un minuto", ha spiegato a proposito dei rinnovi del portiere e del terzino.