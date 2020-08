Milan, è fatta per Tonali: Inter tagliata fuori

IL COLPO

Il Milan ha chiuso l'affare Tonali. I rossoneri hanno trovato l'accordo col Brescia, tagliando fuori l'Inter dalla corsa al centrocampista. Il classe 2000 arriva in rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di circa 35 milioni di euro bonus inclusi. Nelle prossime ore è atteso lo scambio di documenti tra le società e la firma sul contratto da parte del giocatore.

Il giorno dopo aver festeggiato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan piazza dunque un colpo importante anche in prospettiva. Uno dei talenti azzurri più ambiti sulla piazza vestirà rossonero: decisiva è stata la volontà del giocatore, vista anche la freddezza mostrata dai cugini nerazzurri negli ultimi giorni. Tonali guadagnerà 2,2 milioni di euro più bonus e il Milan ne verserà 10 nelle tasche di Cellino per il prestito oneroso, più altri 15 per il riscatto, ai quali potrebbero aggiungersene ulteriori 10 di bonus in base agli obiettivi raggiunti. Inoltre nell'accordo è stato inserito un 10% a favore delle Rondinelle sulla futura rivendita.

Chiuso per il giovane regista, ora i rossoneri possono concentrarsi sul ritorno di Bakayoko: l'affare è ben avviato e anche in questo caso si sta lavorando su un prestito con diritto di riscatto. A dare una mano al Milan c'è sicuramente la volontà del francese, deciso a lasciare il Chelsea e fare ritorno nella squadra che più di ogni altra ha saputo esaltarne le caratteristiche.

Nel frattempo i tifosi rossoneri si preparano a rivedere in campo anche Ibra: il tampone a cui si è sottoposto al suo rientro in Italia ha dato esito negativo, pertanto lo svedese ha avuto il via libera per cominciare la preparazione con i suoi compagni agli ordini di Stefano Pioli.