Attaccante Milan, si propone Luka Jovic ma il nome non scalda

Rossoneri sempre alla ricerca di un'altra punta, anche perché Colombo a breve partirà: vicino al Monza

Oltre alla questione difensore, con Marco Pellegrino obiettivo caldo, il mercato del Milan si muove anche sul fronte offensivo: serve una terza punta a livello numerico per completare il reparto assieme a Giroud e Okafor, vista anche la vicina partenza di Lorenzo Colombo. Tra le varie ipotesi spunta anche quella che porta a Luka Jovic, un profilo non cercato direttamente dalla dirigenza rossonera ma proposto attraverso l'entourage della punta attualmente alla Fiorentina.

Jovic non è riuscito a integrarsi a Firenze, non è un caso che Italiano abbia voluto due attaccanti nuovi (Nzola e Beltran) visto che non considera l'ex Real Madrid una prima scelta. L'entourage nelle scorse ore ha dunque proposto Jovic al Milan ma, come riporta il Corriere dello Sport, la risposta è stata abbastanza fredda: vero che in passato era stato uno dei nomi accostati ai rossoneri ma si parla dei tempi di Boban-Maldini e ora dirigenza, proprietà e dunque progettualità sono completamente diversi. Jovic, in scadenza 2024, ha uno stipendio da circa 2,5 milioni di euro.

Nel frattempo si avvicina l'uscita di Colombo, ieri il Milan ha avuto un summit con il suo agente e si va verso un rinnovo di contratto propedeutico alla cessione in prestito. Al momento la squadra più vicina al giocatore è il Monza ma non bisogna scartare del tutto Cagliari e Genoa.

