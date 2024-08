Milan-Emerson Royal, forse ci siamo! Attesa per la fumata bianca

ULTIMO ATTO

Il club rossonero è in attesa dell'ok definitivo degli Spurs per completare l'operazione di mercato

La parola fine della telenovela di mercato estivo per il trasferimento di Emerson Royal dal Tottenham al Milan è a un passo. Dopo settimane di stallo, qualcosa si è mosso e i rossoneri restano solo in attesa dell'ok definitivo degli Spurs al trasferimento del laterale brasiliano, atteso entro venerdì. Dopo l'acquisto di Pavlovic dal Salisburgo, l'eventuale ingaggio di Emerson Royal occuperebbe il secondo e ultimo slot extracomunitari per il Milan.

Il laterale brasiliano, apprezzato per la capacità di giocare su entrambi i lati del campo, è già pronto un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Per il Tottenham, invece, 15 milioni di euro circa.