Milan, è il giorno di Estupinan: oggi visite e la firma sul quinquennale

Ufficializzato Estupinan, il mercato del Milan proseguirà alla ricerca degli altri rinforzi chiesti da Allegri. Per la fascia destra l'obiettivo principale continua a essere Doué, ma domanda e offerta restano al momento distanti. Jashari, sempre più in rotta con il Bruges, è il giocatore ritenuto fondamentale nello scacchiere di Max, ma ancora manca il via libera del club belga che, tra l'altro, domenica debutterà in campionato contro il Genk. Sul fronte attaccante toccherà aspettare ancora un po'. Tare è al lavoro per Dusan Vlahovic, ma l'operazione resta molto complicata. Ci si proverà fino all'ultimo, ma serve una sforzo importante da parte della Juve e del giocatore stesso su cartellino e ingaggio.