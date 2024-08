Milan, è il giorno di Emerson Royal: visite e firma per il brasiliano

NUOVO ACQUISTO

L'ex esterno del Tottenham si sottoporrà ai test medici prima di mettersi a disposizione di Fonseca

© X In casa Milan è il giorno di Emerson Royal. L'esterno brasiliano ex Tottenham è arrivato di prima mattina alla clinica La Madonnina di Milano dove effettuerà i test medici prima di firmare, nel pomeriggio, il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029. Il difensore, inseguito a lungo e costato 15 milioni, si potrà poi aggregare al resto del gruppo per mettersi a disposizione di Paulo Fonseca in vista dell'avvio del campionato e della sfida al Torino di sabato prossimo.

Spetterà poi al tecnico rossonero valutare se e quando inserirlo. Certamente la condizione fisica dovrebbe essere buona, dato che Emerson Royal ha comunque lavorato con il Tottenham e disputato tutte le amichevoli degli inglesi tra Tokyo e Seoul.

Una volta completato l'iter "italiano", il giocatore dovrà tornare in Inghilterra per le ultime pratiche burocratiche e per ottenere il permesso di soggiorno, obbligatorio visto il suo status di extracomunitario. Per lui, come per Morata e Pavlovic, è teoricamente possibile una presentazione in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi.

