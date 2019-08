Milan, Duarte ufficiale: pugni sul petto e urla simulate nell'annuncio social

Arriva l'annuncio ufficiale per Leo Duarte, che il Milan ha acquistato dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il difensore brasiliano ha firmato per cinque anni: "Sarà il 36° calciatore brasiliano a vestire la maglia rossonera, proseguendo così la tradizione verdeoro nella storia del Milan", si legge nel comunicato. Nel video di presentazione pugni sul petto e urla simulate.