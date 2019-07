Milan, Duarte a un passo: il Flamengo non lo convoca. E c'è anche il sì di Rafael Leao

Leo Duarte è sempre più vicino al Milan. Il Flamengo, infatti, non l'ha convocato per la partita che giocherà stasera contro il Botafogo e il motivo, seppur non specificato dal club, appare piuttosto evidente: il difensore brasiliano classe 1996 è al centro della trattativa tra i due club e potrebbe arrivare già la prossima settimana con una valutazione di 11 milioni più bonus .