Milan-Duarte più vicini. Il Flamengo: "Offerta interessante"

IL COLPO

Il Milan e Leo Duarte sono sempre più vicini. Dal Flamengo arrivano conferme sulla trattativa in corso con il club rossonero: "Offerta interessante", è la voce che arriva dal Brasile. Le due società dovrebbero trovare l'accordo sulla base di 11 milioni: un affare low-cost, insomma, considerando che Maldini, Boban e Massara avevano sondato il terreno con la Juve per Demiral e Rugani, a ben altri prezzi.

Il Milan preferisce dunque un profilo non ancora conosciuto in Italia, ma che al Flamengo, a 23 anni, è alla seconda stagione da titolare fisso. Forte soprattutto in marcatura, potrebbe rappresentare il partner ideale di Romagnoli. Altri soldi verranno poi investiti sull'attacco, ma non è ancora chiaro se i rossoneri porteranno avanti sia la trattativa per Leao che quella per Angel Correa.