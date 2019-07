Milan, Demiral nuovo obiettivo: la Juve ci pensa

17/07/2019 di Enzo Palladini

In teoria Demiral con la squadra bianconera ha poche, pochissime possibilità di accumulare presenze, perché ha davanti a sé De Ligt, Chiellini, Bonucci e Rugani. La Juve ha appena acquistato il turco dal Sassuolo per una cifra di 18 milioni di euro. Va quindi studiata la formula dell’eventuale trasferimento, che potrebbe essere un prestito secco. L’investimento è stato importante e il club bianconero non può correre il rischio di concedere un diritto di riscatto. Calano velocemente invece in casa rossonera la azioni di Lovren, che il Liverpool continua a non voler cedere.



Mezza stagione è stata sufficiente a Demiral per rivelarsi in tutta la sua bravura. Nel gennaio del 2019 l’Alanyaspor l’ha dato in prestito con obbligo di riscatto al Sassuolo, che ha chiuso l’operazione già sapendo di avere in mano un giocatore da Juve. Con i neroverdi, 14 partite e 2 gol in serie A, ma soprattutto l’impressione di avere a che fare con un ventunenne già molto maturo e perfettamente in grado di reggere l’urto dei grandi avversari. Nella nazionale turca ha già raccolto 6 presenze, ma è destinato a una lunga carriera anche con i colori del suo Paese. Ora il Milan lo aspetta e vorrebbe farlo giocare titolare accanto a Romagnoli.