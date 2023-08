Milan, De Ketelaere ha incontrato ancora l'Atalanta: manca l'ultimo passo

MANOVRE ROSSONERE

Tra i rossoneri e gli orobici l'intesa è salda. Serve l'ok definitivo del belga.

De Ketelaere all'Atalanta: ci siamo quasi. L'affare, nato praticamente a sorpresa, è molto vicino a una conclusione positiva: i due club hanno trovato l'intesa molto rapidamente negli scorsi giorni, e adesso c'è da convincere solo il calciatore. Che ha aperto alla pista orobica e attende ulteriori rassicurazioni. Rassicurazioni arrivate pure ieri, riferisce Alfredo Pedullà, nel corso di un altro incontro andato in scena tra i dirigenti bergamaschi e l'entourage del belga. Ma non solo: un summit si è svolto anche oggi con i medesimi protagonisti: si procede, abbastanza spediti, verso la fumata bianca.

In quel di Bergamo si respira ottimismo, e si attende l'ok definitivo del belga per procedere con l'organizzazione delle visite mediche. Mancano dettagli, specialmente economici ma la famiglia Percassi è orientata ad accontentare il classe 2001. Intanto l'ex Bruges si sta allenando ancora a Milanello, e un indizio importante arriverà dai convocati di Stefano Pioli per l'atteso match con il Monza di stasera valido per il Trofeo Berlusconi: se De Ketelaere dovesse essere fuori dalla lista, non ci sarebbero più dubbi sul suo passaggio alla corte di Gasperini. Zero sono sicuramente i dubbi sulla sua centralità nel progetto rossonero: non rientra più nei piani e, non è un caso se anche in occasione dell'ultima amichevole negli Usa tra Milan e Barcellona il fantasista è rimasto fuori per tutti i novanta minuti di gioco.

Vedi anche Milan Milan, Scaroni: "Vogliamo vincere divertendo come il Milan di Berlusconi"

Anche in Via Aldo Rossi si attendono lumi sulle intenzioni di De Ketelaere: Furlani ha orchestrato l'operazione con l'Atalanta per evitare di mettere a bilancio una minusvalenza. Se tutto procederà regolarmente, come sembra, il Milan incasserà 3 milioni di euro subito, e in caso di riscatto ulteriori 23 mln. Ai quali bisogna aggiungere 3 mln di bonus e una percentualle del 10% sulla futura rivendita.