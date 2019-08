Milan-Correa, l'Atletico dice ancora no ai rossoneri

L'OBIETTIVO

Si fa nuovamente in salita per il Milan la strada che porta ad Angel Correa. Secondo 'Cadena Ser', infatti, l'Atletico Madrid ha detto ancora no all'offerta presentata dai rossoneri: 10 milioni per il prestito biennale e 25 con diritto di riscatto, con l'obbligo che scatterebbe solo nel caso l'attaccante argentino giocasse almeno 45' in 45 gare. Un totale di 35 milioni, ben lontano dai 45 che servono agli spagnoli per chiudere l'operazione Rodrigo.

Non una fumata nera, ma poco ci manca, perché l'offerta fatta pervenire da Boban è ben lontana dalle aspettative dell'Atletico. Il giocatore, ormai è chiaro, non rientra più nei piani di Simeone, ma a Madrid non c'è la benché minima intenzione di cedere in saldo il giocatore. La scelta dei Colchoneros di puntare su Rodrigo è ormai nota da tempo, ma l'operazione è onerosa (il Valencia chiede 60 milioni di euro) e la gran parte deve essere finanziata con la cessione di Correa, valutato non meno di 45 milioni. Il braccio di ferro tra i due club va comunque avanti.