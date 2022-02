Milan: contatti per Belotti, nel mirino anche Veretout

MANOVRE ROSSONERE

Il Gallo sarebbe felice di trasferirsi in rossonero. Maldini e Massara valutano la situazione, possibili evoluzioni nelle prossime settimane

Andrea Belotti e il Milan è una storia lunga. Non solo perché l'attaccante granata è, da sempre, un tifoso rossonero ma anche perché, in passato, il club di via Aldo Rossi ha provato, senza successo, a strapparlo al Torino. La situazione, da allora, è cambiata radicalmente. Belotti, in scadenza a giugno, ha già spiegato al presidente Urbano Cairo di non voler rinnovare il contratto e, anche sulla scorta di questo "assist", negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra il Gallo e il Milan. Contatti, come spiegato da Alfredo Pedullà, al momento esplorativi. Insomma, una chiacchierata per chiarire da una parte la disponibilità di Belotti di trasferirsi alla corte del Diavolo, dall'altra l'attenzione di Maldini e Massara verso un giocatore che è sempre piaciuto e che, con i suoi 28 anni, potrebbe comunque rappresentare l'uomo giusto su cui costruire il futuro.

I contatti proseguiranno certamente nelle prossime settimane, ma a Casa Milan le valutazioni sono ampie e non possono prescindere dalla decisione di Ibrahimovic in merito al proprio futuro (continuare oppure no?) e dalle incertezze relative alle condizioni fisiche del Gallo, nell'ultimo anno alle prese con parecchi e costanti problemi. Nel frattempo, giusto per chiarire la ferma volontà di Belotti di far tappa a Milano, l'attaccante granata ha respinto al mittente tutte le (ricche) offerte ricevute dal Toronto, il Newcastle e l'Al-Hilal.

Non solo Belotti, però, perché nel mirino dei rossoneri è finito anche Jordan Veretout. Il centrocampista giallorosso ha perso posizioni nelle preferenze di José Mourinho e sta giocando pochino. Questo potrebbe indurlo a cambiare aria e tanto basta al Milan per monitorare, sia pure senza forzare la mano, la situazione. A centrocampo, al netto dell'arrivo di Adlì, la partenza di Kessie costringerà i rossoneri a fare qualcosa. E in questo senso, a parte Renato Sanches, per cui Maldini e Massara si sono già mossi a gennaio, l'opzione Veretout potrebbe diventare interessante. Sempre che la Roma decida di farlo partire e si riesca a trovare la quadra rispetto a una richiesta, 20 milioni, non esattamente banale.