Milan, sprint per Rashford: primi contatti con l'entourage

Rashford, classe 1997, è finito ai margini del progetto dei Red Devils dopo l'avvento in panchina di Amorim e non gioca una partita di Premier League dallo scorso 7 dicembre. L'ultima presenza in assoluto è stata quella in Europa League contro il Viktoria Plzen del 12 dicembre. In questa stagione ha collezionato in tutto 24 presenze, 7 gol e 3 assist.