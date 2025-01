Milan, la Roma propone anche Cristante per tenere Saelemaekers: Conceiçao lo vuole a Milanello

La Roma deve però fare i conti con le volontà di Sergio Conceiçao che, svela l'edizione romana di Repubblica, starebbe spingendo per far rientrare alla base Saelemaekers. Quest'ultimo infatti, sarebbe perfetto per il 4-4-2 che il portoghese ha intenzione di proporre nella sua nuova avventura milanese iniziata col botto. Da considerare inoltre anche la volontà degli stessi dirigenti rossoneri, molto ben impressionati dalle prestazioni del classe 1999 in questo primo scorcio di stagione.