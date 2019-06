Milan, conferme dalla Spagna: si tratta per Theo Hernandez

26/06/2019

Lo abbiamo scritto ieri e oggi anche dalla Spagna arrivano conferme: il Milan ha accelerato in maniera decisa per Theo Hernandez, giovane esterno sinistro di difesa del Real Madrd. A riportare la notizia è il quotidiano As, da sempre molti vicino ai blancos, secondo cui dopo l'incontro con Paolo Maldini della scorsa settimana i rossoneri e il giocatore avrebbero proseguito i contatti e sarebbero alla ricerca della soluzione giusta per portare a termine l'operazione.



Il francese è attratto dall'idea di giocare nel Milan e ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero, ma prima va convinto il Real Madrid, con cui si sta lavorando a un prestito biennale con diritto di riscatto. Proprio su questa offerta milanista la trattativa deve ancora risolversi: Florentino Perez vorrebbe una immediata cessione definitiva e ha sul tavolo una proposta da 20 milioni del Bayer Leverkusen da far valere. Il Milan, dal canto suo, ha il gradimento di Theo Hernandez e spinge su questo per convincere i merengues ad accettare le sue condizioni.