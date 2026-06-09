Ralf Rangnick riflette sull'offerta rossonera: le tre condizioni al Milan e la posizione di Ibra

E Glasner? Se Rangnick decidesse di uscire di scena, il tecnico austriaco farà sicuramente le sue valutazioni. I due hanno lavorato insieme già al Salisburgo e si conoscono bene: senza il dt, la retromarcia dell'allenatore non è certa, ma comunque da tenere in considerazione. L'ex Palace è intrigato dall'idea di allenare il Milan, ma il contorno societario peserà non poco sulla scelta finale. Insomma, il tempo stringe e a quasi un mese dal ritiro di Milanello nulla è ancora deciso: servirà farlo al più presto.