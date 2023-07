Milan, finalmente Chukwueze è rossonero! C'è l'annuncio ufficiale

Manovre rossonere

Il club ha confermato la conclusione dell'affare per l'ala nigeriana sul proprio sito e sui canali social

Il Chukwueze-day è finalmente arrivato per il Milan, con l'attaccante nigeriano che ha apposto nero su bianco la firma che lo lega ai rossoneri per i prossimi cinque anni. Il club ha confermato con un comunicato la conclusione dell'operazione ufficializzandola. Dopo essersi sottoposto alle visite mediche e aver ottenuto l'idoneità sportiva nella giornata di mercoledì, quella odierna è stata quella delle firme e all'ufficialità per il giocatore che arriva a titolo definitivo dal Villarreal e che si è legato al club meneghino fino al 2028. "Sono molto contento", le sue prime parole in rossonero.

Un Chukwueze felice quello che mercoledì è stato accolto dai tifosi festanti dopo visite e idoneità sportiva, col 24enne che si è fermato a fare foto e firmare autografi ai presenti. Nigeriano che il duo Furlani-Moncada ha acquistato dagli spagnoli del Villarreal per una cifra prossima ai 28 milioni di euro, bonus compresi, e che si allenerà in solitudine a Milanello in attesa del ritorno dei compagni dalla tournée negli Usa.

Una nuova freccia all'arco della squadra di Pioli, con un'ultima stagione da 13 gol e 11 assist in Spagna. Col quinquennale fino al 2028 a 4 milioni netti a stagione, Chukwueze diventa uno dei giocatori più pagati nella rosa dei meneghini e che con Leao promette di far divertire i tifosi rossoneri.