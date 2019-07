Milan, che fatica: Seri ha scelto il Galatasaray

17/07/2019

Il nuovo Milan di Boban e Maldini fatica a ingranare sul mercato. Nel giro di un giorno sono sfumati tre obiettivi: Veretout ha scelto la Roma, Seri il Galatasaray e Ceballos è vicinissimo all'Arsenal. I rossoneri sembrano essere in stand-by su molti fronti e così il centrocampista di livello tardi ad arrivare. Dopo Krunic e Bennacer, che sarà ufficiale dopo la Coppa d'Africa, Giampaolo ha bisogno di un altro rinforzo a metà campo. Le ultime voci di radio mercato riportano di un nuovo sondaggio per Modric, ma la trattativa con il Real Madrid sembra quasi impossibile. Quasi perché Boban vuole convincere il connazionale a venire a Milano ed in pressing da diverse settimane.



Intanto Veretout, dopo una lunga telenovela, ha scelto la Roma che si è mossa con più decisione, mentre Seri, ex Nizza, dal Fulham ha deciso di sbarcare in Turchia al Galatasaray. Rifiutata la prosposta di prestito biennale oneroso con riscatto fissato a quindici milioni fatta pervenire nelle scorse ore al club di Londra.