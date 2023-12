Milan, caccia alla punta: Krunic può portare uno tra David e Guirassy

MANOVRE ROSSONERE

Il centrocampista bosniaco non è più intoccabile e il Fenerbahce è tornato alla carica, la sua cessione finanzierebbe il colpo in attacco: in pole David, ma risale Guirassy

Alla fine di agosto, davanti alla corte serrata del Fenerbahce, Pioli aveva chiesto che Rade Krunic rimanesse al Milan e lo aveva fatto diventare un titolare, ma oggi alla vigilia del mercato invernale la situazione è cambiata radicalmente. Dopo l'infortunio il bosniaco, complice anche il buon rendimento di Musah oltre che di Adli, ha avuto sempre meno minuti e ora che è tornato anche Bennacer dovrebbe avere ancora meno spazio. Ecco perché l'obiettivo dei rossoneri per la sessione invernale (in cui dovrà arrivare anche almeno un difensore centrale) è quello di vendere l'ex Empoli in Turchia per finanziare l’assalto al centravanti: in pole resta Jonathan David del Lilla, ma le quotaizoni di Serhou Guirassy dello Stoccarda sono in grande risalita.

Vedi anche Milan Juan Miranda subito al Milan: manca solo un passaggio. Può tornare Gabbia Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui il Fenerbahce sarebbe pronto ad un blitz a Milano nei prossimi giorni per discutere con il Milan e convincerlo a chiudere l’affare Krunic. Il club turco, dove gioca anche il connazionale Dzeko, ha già un'intesa con il centrocampista bosniaco per un contratto da tre milioni di euro netti a stagione (il doppio di quello che guadagna oggi) e il suo ds Mario Branco è atteso in Italia con un'offerta che dovrà superare i 5 milioni rifiutati dal Diavolo in estate. Il club rossonero spera in una decina di milioni, che porterebbero a bilancio una plusvalenza di circa 8, ma probabilmente l'offerta sarà da 6-7.

Soldi che poi verrebbero utilizzati interamente per arrivare a un attaccante per rilanciarsi nella corsa scudetto. Il nome in cima alle preferenze dei dirigenti rossoneri è sempre quello del 24enne David, ma la richiesta da 40 milioni che fa il Lille per il suo cartellino sembra un ostacolo insormontabile e quindi in casa rossonera stanno risalendo prepotentemente le quotazioni di Guirassy, 28enne attaccante dello Stoccarda che in Bindesliga ha numeri secondi solo a quelli di Kane (18 gol in 13 partite) e nel cui contratto c'è una clausola da 17 milioni. Il Milan sta ragionando sull’opportunità di pagarla, bruciando così la concorrenza per l’estate.

Vedi anche Milan Milan, fatta per Matija Popovic: arriva a gennaio