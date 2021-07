Milan, caccia al trequartista: sfumato Tadic, obiettivo Sabitzer

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri nel frattempo stanno per chiudere l'acquisto del 16enne Hugo Cuenca

Chiusa la questione Tonali, in casa Milan si continua a sondare il mercato a caccia di un trequartista. Dichiarando apertamente il suo amore per l'Ajax, Dusan Tadic si è auto eliminato dall'elenco degli obiettivi possibili, lasciando spazio ad altre opzioni. In particolare, i rossoneri ora avrebbero messo nel mirino Marcel Sabitzer, austriaco di proprietà del Lipsia protagonista a Euro2020. Getty Images

In scadenza nel 2022, il giocatore però piace a diversi club europei pronti ad approfittare della situazione per strappare un buon prezzo. Una situazione che potrebbe risolversi con un blitz rossonero. Soprattutto viste le cifre in ballo. Per Sabitzer, infatti, il club della Red Bull chiede circa 18 milioni di euro. Colpo certo non economico, ma nemmeno impossibile da mettere a segno.

Ma non è tutto qui. Per puntellare la trequarti del futuro, infatti, in casa Milan è tutto pronto per l'acquisto di Hugo Cuenca, 16enne del Deportivo Capiatà, squadra del Paraguay, che potrebbe prendere presto la cittadinanza spagnola. In patria si parla molto bene di lui e qualcuno lo definisce già il futuro crack del calcio paraguaiano. Il baby trequartista dovrebbe arrivare a Milano per 500 mila più il 10% sulla futura rivendita.