Milan, Boniface ammette: "Trasferimento saltato per i miei infortuni, è una cosa che mi porto dietro da tempo"

E parlando dell'infortunio ha spiegato: "A un certo punto ho mollato. Quando gli altri giocavano a calcio, io stavo solo lavorando per rientrare. Dopo il mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, non volevo nemmeno più giocare a causa del dolore del primo e di quello che ho passato durante il secondo. In quel periodo ho anche perso mia madre".