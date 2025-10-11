Mancini: "Ho sperato di tornare in Nazionale dopo Spalletti"

"La Nazionale è quello che tutti gli allenatori sognano di fare. È stata l'esperienza più bella, più importante. All'Europeo siamo riusciti a fare qualcosa di impossibile, di impensabile. Ci sentivamo invincibili. Perdemmo il record a San Siro contro la Spagna perché Bonucci si fece espellere". Roberto Mancini torna a parlare e lo fa dal palco del 'Festival dello Sport' di Trento. "Ho sperato di poter tornare in Nazionale per il post Spalletti - confessa - ma sapevo che era impossibile. Questa Nazionale sta migliorando, i giocatori stanno facendo esperienza. È una buona Nazionale. Sono felice per Gattuso: mi sta simpatico ed è nel posto più bello per fare l'allenatore. Ai Mondiali ci andiamo".