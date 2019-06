Milan, blitz di Giampaolo a Milano per chiudere la trattativa

13/06/2019

Marco Giampaolo è pronto a iniziare l'avventura sulla panchina del Milan. In giornata blitz del tecnico della Sampdoria a Milano per incontrare il dt rossonero Paolo Maldini e sbrigare le ultime formalità per poter annunciare ufficialmente l'accordo. Giampaolo venerdì rescinderà dal club blucerchiato e firmerà un contratto biennale (con opzione per il terzo) con il Milan da due milioni di euro a stagione. Chiusa la questione, il Milan potrà iniziare a fare mercato.

Nonostante i tanti rinvii, le ipotesi e i depistaggi, quello tra il Milan e Marco Giampaolo è un matrimonio lavorativo che non è mai stato veramente in discussione e presto diventerà ufficiale. Il tecnico abruzzese ha pranzato con Maldini e Boban (poi raggiunti anche da Gazidis) e - stando alle ricostruzioni - avrebbe già iniziato ad operare da allenatore rossonero dando il suo benestare alla trattativa per l'acquisto di Krunic dall'Empoli.



Poi il ritorno a Genova dove domani, con il ds blucerchiato Osti, completerà le pratiche per la rescissione consensuale dalla Sampdoria prima di tornare a Milano per legarsi al Milan per due anni con opzione per la terza stagione, per una cifra vicina ai due milioni di euro a stagione.