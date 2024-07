Milan, Bennacer tentato dall’Arabia: potrebbe ritrovare Pioli

Nuova avventura per Stefano Pioli, che dopo 21 anni di carriera in Italia è pronto a sbarcare in Arabia Saudita. Dopo aver lasciato il Milan al termine dell'ultima stagione, l'allenatore nato a Parma ha detto sì alla corte dell'Al-Ittihad, dove curiosamente prenderà il posto di Marcelo Gallardo, non troppo tempo fa accostato proprio alla panchina rossonera. Non c’è ancora stata la firma, ma l’accordo è a un passo e Pioli dovrebbe firmare un triennale da 8-10 milioni a stagione, con qualche questione sui bonus ancora da definire.