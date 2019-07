Milan-Benfica alle 21: Giampaolo con l'undici di... Gattuso

Il nuovo Milan non c'è ancora, ma è lavorando su quello vecchio che Giampaolo mette le basi per il futuro. Stasera (ore 21), i rossoneri affrontano il Benfica nella loro terza amichevole stagionale che segue quella contro il Novara ( 1-1 in un test a porte chiuse ) e quella contro il Bayern ( sconfitta per 1-0 ): manca il nuovo acquisto Theo Hernandez, infortunato, forse anche Krunic, non al top. Così, aspettando altri rinforzi, il tecnico dovrà lavorare con gli stessi uomini del suo predecessore Gattuso. Giampaolo: "Vogliamo essere riconoscibili"

Gigio Donnarumma in porta, Calabria-Musacchio-Romagnoli-Rodriguez in difesa: finora siamo esattamente alla passata stagione. Poi, però, qualcosa cambia, ovviamente nel modulo: si gioca con il 4-3-1-2 e non con il 4-3-3, a centrocampo con Biglia e Calhanoglu c'è l'adattato Borini, in assenza di Kessié e Bennacer ancora in vacanza dopo la Coppa d'Africa e di Paquetà, anche lui non ancora rientrato dopo la Copa America.

Il trequartista dovrebbe essere Suso, che deve prendere confidenza con il nuovo ruolo, mentre davanti Castillejo giocherà accanto a Piatek, anche perché Cutrone ha lasciato il ritiro e André Silva è fuori dal progetto. Insomma, Giampaolo dovrà fare di necessità virtù, ma in attesa di avere a disposizione un gruppo completo, avrà comunque la possibilità di capire quanto la squadra abbia interiorizzato la nuova mentalità, con un calcio più propositivo rispetto al passato.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Gigio Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo. All. Giampaolo