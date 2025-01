Milan attento: il Dortmund incassa e prepara l'assalto a Rashford. Il Barcellona non molla

Nelle ultime ore intanto, è rimbalzata la voce di un presunto viaggio di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani a Dusseldorf per motivi legati al calciomercato. Secondo alcuni i due si sarebbero mossi per Giovanni Reyna, profilo offensivo in forza al Borussia Dortmund e gradito a Conceiçao. Non certo per Jonathan Tah, in scadenza con il Bayer Leverksuen e in procinto di approdare al Barcellona in estate.