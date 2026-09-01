Torino, ufficiale acquisto Belghali dal Verona

01 Set 2026 - 11:10
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© italyphotopress

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Rinforzo per il Torino, che ha acquistato a titolo definitivo dal Verona l'esterno Rafik Belghali. Lo comunica in una nota il club granata. Belghali è nato a Lovanio, in Belgio, il 7 giugno 2002. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Sint-Truiden, PSV, Lierse SK, Zulte Waregem e Lommel, nel 2021 esordisce con la prima squadra del Lommel SK. Con il Lommel disputa complessivamente 48 partite tra Challenger Pro League (seconda serie) e Coppa del Belgio, realizzando 7 reti e fornendo 3 assist. Nell'estate del 2023 si trasferisce al Malines, con cui colleziona complessivamente 50 presenze tra massimo campionato belga, playoff e Coppa del Belgio, realizzando 3 reti e fornendo 3 assist. Nella stagione 2025-'26 approda all'Hellas Verona, con cui esordisce in Serie A il 25 agosto 2025 nella gara esterna contro l'Udinese. In totale con gli scaligeri disputa 26 partite, realizzando 2 reti. Per Belghali anche 17 presenze e 2 reti con la Nazionale algerina, con cui ha partecipato ai Mondiali 2026, prendendo parte a tutte e quattro le gare della propria Nazionale e segnando anche un gol contro l'Austria. 

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