Roma, anche Fofana più lontano: l'Arsenal in pressing

01 Set 2026 - 10:33
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© italyphotopress

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Malick Fofana è stato per settimane in orbita Roma, ma ora anche l'esterno belga si allontana. Dopo che il suo club, il Lione, ha fallito la qualificazione alla prossima Champions League l'opzione di poter arrivare al classe 2005 con un prestito con diritto o obbligo di riscatto è tramontato. I francesi devono monetizzare la sua cessione. In questo senso l'Arsenal si è fatto sotto nelle ultime ore: con la partenza di Nwaneri in direzione Dortmund si è liberata una casella sugli esterni di Arteta che apprezza moltissimo le qualità di Fofana. Situazione che può prendere un'accelerata decisiva da un momento all'altro. 

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